Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

Els bombers han fet quatre sortides entre dissabte a la nit i diumenge de matinada per diferents accidents a la carretera

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Jornada accidentada a les carreteres de la demarcació de Girona que han registrat diverses incidències de trànsit en les darreres hores, amb diversos ferits i afectacions a la circulació.

A Tossa de Mar, una persona ha resultat ferida en un accident a la GI-682, al punt quilomètric 21, al voltant de les 23.33 h. Un cotxe va trencar el càrter i va provocar un vessament d’oli a la calçada. Una motocicleta que va passar posteriorment al lloc de l'accident va relliscar i va bolcar. El motorista ferit va ser traslladat a l’Hospital de Blanes. Hi va intervenir una dotació de Bombers.

A Garrigàs, a l’AP-7 (km 4,9 en sentit Barcelona), una furgoneta va bolcar cap a les 6.42 h i va ocupar el carril esquerre. El conductor, que ja era fora del vehicle en arribar els serveis d’emergència, va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Trueta. En aquest cas hi van intervenir dues dotacions.

A Sant Ferriol, dues persones van resultar ferides lleus en un accident a les 5.56 h a la C-66. Un vehicle va bolcar completament i va quedar ocupant un dels dos carrils de la via. Els ferits van ser traslladats a l’Hospital Trueta i hi van treballar tres dotacions d’emergència.

A la C-26, a Borrassà, un tràiler va patir un petit incendi quan se li van bloquejar els dos eixos posteriors cap a les 20.56 h. El conductor va poder apartar el camió en un pàrquing i no es van registrar ferits. Fins al lloc hi van anar dues dotacions de bombers.

  1. La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
  2. El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
  3. Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
  4. La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
  5. Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
  6. Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
  7. Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi
  8. Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"

El sector dels generadors viu un moment d'expansió després de l'apagada: "La gent coneix més què són i què fan"

Quan surten a la venda les entrades per al concert de Karol G a Barcelona? Data, on comprar-les i preus

Quan surten a la venda les entrades per al concert de Karol G a Barcelona? Data, on comprar-les i preus

Cauen un 53% les reserves en cases de colònies per la pressió dels docents

Cauen un 53% les reserves en cases de colònies per la pressió dels docents

Alarma a Europa pels pesticides: les xifres oficials de Brussel·les queden sota sospita

Alarma a Europa pels pesticides: les xifres oficials de Brussel·les queden sota sospita

Els 2 ponts festius a Barcelona abans de l'estiu i un superpont per a qui es pugui agafar dies

Els 2 ponts festius a Barcelona abans de l'estiu i un superpont per a qui es pugui agafar dies

Els 2 ponts festius a Mataró abans de l’estiu i un superpont per a qui pugui agafar-se dies

Els 2 ponts festius a Mataró abans de l’estiu i un superpont per a qui pugui agafar-se dies

Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra

Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
