Crema un paller amb 172 bales de palla a Castelló d’Empúries

Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers

Vehicle de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Un incendi ha afectat de matinada aquest dissabte un paller situat a Castelló d’Empúries, a tocar de la C-260, a l’alçada del quilòmetre 34,8.

L’avís s’ha rebut a les 00.20 hores, quan s’ha alertat que fumejava una coberta perquè hi havia un foc que afectava les bales de palla de l’interior. Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers.

Les flames han afectat únicament la palla emmagatzemada i no han arribat a una altra nau situada en paral·lel. L’extinció, segons han explicat els bombers, ha estat lenta i laboriosa, ja que s’ha hagut de fer servir maquinària pesada per remoure la palla i separar les bales. El foc s’ha donat per extingit a les 4.47 hores. En total, han cremat 172 bales de palla.

