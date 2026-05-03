Successos

Detingut a Arenys de Mar per violar i intentar assassinar una dona que va conèixer per una aplicació de cites

Els Mossos remarquen que, després de guanyar-se la seva confiança, va extorsionar la víctima, la va aïllar del seu entorn familiar, la va agredir sexualment i li va provocar lesions molt greus

La dona va ingressar greu en un hospital de Badalona

Germán González

Barcelona

Agents de la Unitat d’Entorn Penitenciari de l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) dels Mossos d’Esquadra van detenir el 16 d’abril a Arenys de Mar un home, de 30 anys i nacionalitat nord-americana, acusat d’una brutal agressió sexual.

La investigació es va iniciar a mitjans de febrer quan la víctima va ingressar a la unitat de cures intensives d’un centre hospitalari de Badalona. Es trobava en estat molt greu, ja que tenia lesions amb una agressió sexual extrema a més de diverses fractures d’ossos. Presumptament, la parella de la dona la va violar i li va clavar una pallissa amb la intenció de matar-la.

Segons la investigació, la víctima va conèixer el presumpte autor dels fets a través d’una aplicació de cites de missatgeria instantània. Els Mossos remarquen que el sospitós utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones i seleccionar possibles víctimes. Una vegada guanyada la seva confiança, la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i, finalment, la va agredir tant físicament com sexualment.

El sospitós comptava amb antecedents als Estats Units per fets similars i per això va intervenir el Grup d’Investigació Internacional de Fugitius (GRIF) dels Mossos per detenir-lo el 16 d’abril després d’obtenir una ordre judicial. L’home va ingressar a la presó acusat dels delictes d’assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió.

Després de l’arrest, l’ambaixada dels Estats Units va traslladar oficialment al cos dels Mossos d’Esquadra el seu agraïment i reconeixement per la rapidesa de l’actuació policial i per la col·laboració mantinguda durant tot el procés.

Alerta amb les aplicacions

Els Mossos recorden que l’ús poc segur de les aplicacions de missatgeria instantània pot obrir la porta a estafes, robatoris d’informació personal o suplantacions d’identitat. Des de la policia es recorda que la seguretat digital depèn també dels hàbits de l’usuari. Adoptar mesures bàsiques de protecció ajuda a reduir riscos i a evitar que persones malintencionades aprofitin la confiança o el desconeixement per cometre delictes a través del mòbil.

Per això, s’insta a interactuar amb persones desconegudes o perfils sospitosos, ja que «s’utilitzen per guanyar confiança, obtenir informació personal o cometre estafes. Davant qualsevol sospita, bloqueja el contacte i denuncia-lo a la plataforma». També es demana desconfiar de missatges inesperats o amb to d’urgència que reclamen una resposta immediata, demanen dades personals, codis de verificació o diners solen ser intents d’estafa, tot i que aparentin provenir d’un contacte conegut.

També es demana no clicar en enllaços ni descarreguis arxius d’origen desconegut, ja que poden conduir a webs fraudulentes o instal·lar software maliciós al seu dispositiu i activar «sistemes de bloqueig com PIN, empremta digital o reconeixement facial. Manté el mòbil i aplicacions actualitzades per corregir possibles vulnerabilitats de seguretat».

