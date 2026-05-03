Successos

Segon crim en 24 hores per arma blanca a Catalunya: detingut un menor al Raval per matar un home amb un ganivet

L’agressió va tenir lloc després d’una baralla

Membres del cos dels Mossos d’Esquadra al Raval. / JORDI COTRINA

Germán González

Barcelona

Segon crim amb arma blanca a Catalunya en poc més de 12 hores. Una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera, al barri del Raval de Barcelona, amb un ganivet. Cap a les 23.55 hores el servei d’emergències va rebre l’avís que hi havia una persona greu després de rebre una punyalada.

En lloc dels fets es van desplaçar dotacions dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar el ferit en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment va morir.

Els testimonis van dir que havia sigut un menor l’autor de l’agressió amb arma blanca i per això es va muntar un dispositiu per atrapar-lo. Una patrulla de la Guàrdia Urbana el va localitzar poc després a Ciutat Vella i el va arrestar. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos indaga en aquest cas, que està sota secret de les actuacions, per aclarir les causes de l’atac mortal. Tot apunta que va poder ser després d’una baralla, segons diverses fonts.

Morta a Esplugues

Unes hores abans, els Mossos d’Esquadra van detenir a la Diagonal un home que presumptament havia matat una veïna del barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat. Cap a les 11 del matí d’aquest dissabte, el sospitós va assaltar per sorpresa la víctima amb una arma blanca quan anava pel carrer Joan Miró i la va apunyalar repetides vegades al tòrax i el coll. També va ferir un altre home lleument al braç.

Després el sospitós va escapar caminant enmig de la Diagonal amb el ganivet a la mà. Els agents van aconseguir reduir-lo i detenir-lo. La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos s’ha fet càrrec del cas, que està sota secret de les actuacions. Els agents han descartat que sigui un crim masclista però tenen obertes diverses línies d’investigació sobre les hipòtesis d’aquest assassinat.

