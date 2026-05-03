Un incendi crema una habitació d’un pis de Puigcerdà i obliga a desallotjar-ne els ocupants
El foc no ha deixat cap ferit i ha mobilitzat sis dotacions de bombers
Núria León
Un incendi dissabte a la nit en un habitatge de l’avinguda del Segre de Puigcerdà ha cremat una habitació i part del sostre d’un tercer pis, sense causar ferits, però ha obligat els ocupants a abandonar temporalment el domicili.
El foc s’ha originat a l’interior de l’habitatge, situat en un edifici de planta baixa més tres pisos. Les flames han afectat principalment una de les habitacions i una part del fals sostre, tot i que no han arribat a propagar-se fins a la coberta de l’immoble.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han extingit l’incendi i posteriorment han ventilat l’habitatge per eliminar el fum acumulat.
Un cop apagat el foc, s serveis d’emergència han fet una primera valoració de l’estat del pis. Segons les primeres informacions, els residents no hi han pogut passar la nit fins que un tècnic revisi els danys ocasionats pel foc.
