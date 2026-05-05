Investiguen una agressió sexual a una jove durant la Fira d'Abril de Barcelona
Els fets van passar dissabte a la nit
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Ho ha avançat 'El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona' i ho han confirmat fonts policials a l'ACN. Els fets van passar dissabte a les 23.50 hores. La Unitat d'Investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha detinguts.
La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), organitzadora de l'esdeveniment, ha condemnat els fets i qualsevol acte de violència contra les dones, sigui física, sexual o verbal. La FECAC lamenta l’agressió ocorreguda pocs minuts abans del tancament de la Fira d’Abril de Catalunya, "un esdeveniment multitudinari que s’ha celebrat durant deu dies sense incidents". La Fira va tancar portes a les 00.00 hores, en la nit de diumenge a dilluns. L’acte oficial de cloenda es va celebrar diumenge a les 18.00 hores. A partir d’aquell moment, moltes de les entitats participants van començar a recollir les decoracions i els elements interiors de les seves casetes. En el moment dels fets, el recinte firal estava pràcticament buit, diu l'entitat.
La FECAC es posa a disposició de la víctima i dels cossos policials per col·laborar en tot allò que sigui necessari per a l’esclariment dels fets. Així mateix, en cas que s’obri un procediment judicial, la FECAC manifesta la seva voluntat de personar-se com a acusació.
La Fira d’Abril de Catalunya disposa d’un protocol davant de possibles agressions o situacions de violència masclista. Aquest protocol es va activar de manera immediata tan bon punt es va tenir coneixement dels fets. En aquest marc, cada any s’instal·la un Punt Lila a l’interior del Real, un espai destinat a assessorar, acompanyar i ajudar qualsevol dona que pugui patir una agressió o una situació de risc. El Punt Lila no és únicament un espai fix d’atenció, sinó que també actua de manera preventiva i itinerant dins del recinte firal, amb equips que recorren la Fira per detectar possibles situacions de perill. A més, manté contacte permanent amb els cossos policials mitjançant dispositius de ràdio, per garantir una resposta ràpida i coordinada davant qualsevol incidència.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas