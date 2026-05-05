Acusat de cinc delictes

Presó per al detingut per l’assassinat d’una dona a Esplugues dissabte passat

El jutjat investiga delictes d'assassinat, temptativa d'homicidi i lesions després de l'atac amb ganivet a Esplugues.

Minut de silenci a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. / Jordi Cotrina / EPC

Germán González

Barcelona

El jutge ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança el detingut per assassinar una dona dissabte al matí al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. El suposat autor és un home d’origen magribí que va agredir amb un ganivet una dona d’origen xinès veïna de la població, que suposadament va escollir a l’atzar.

La plaça 3 de la secció d’instrucció del tribunal d’instància d’Esplugues ha obert la causa pels delictes d’assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys, perquè no només va agredir mortalment la dona, sinó que també es va abraonar contra altres persones. A la vista, l’investigat només ha contestat preguntes del seu advocat.

El detingut estava molt alterat després dels fets, per la qual cosa els policies en un primer moment van apuntar a un possible brot psicòtic i van descartar qualsevol motivació terrorista, com van apuntar algunes veus en un primer moment.

El cas ha suscitat una gran polèmica en difondre’s la imatge de l’agressor amb un ganivet i que l’agressor havia cridat presumptament "Al·là és gran", extrem no confirmat, tot i que la mateixa consellera d’Interior, Núria Parlon, va descartar que es tracti d’un cas de radicalització jihadista.

La jove assassinada, de 43 anys —tot i que a les xarxes també es va arribar a dir que era menor d’edat i que tenia, segons les versions, 13 o 16 anys—, no tenia cap vincle amb l’agressor. Tant Vox com el PP s’han manifestat per demanar més seguretat.

