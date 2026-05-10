Alerta a Catalunya pel frau de la falsa hipoteca

La Guàrdia Civil avisa que els estafadors creen webs falses i demanen pagaments anticipats per serveis financers inexistents

Compte amb les webs falses / freepik

Abril Benítez

La Guàrdia Civil ha alertat d’un nou cas de phishing web vinculat al frau de la falsa hipoteca que esquitxa Catalunya. Agents de l’Equip @ de la Comandància de Santa Cruz de Tenerife investiguen una dona i un home, de 47 i 43 anys, tots dos veïns de Tarragona, com a presumptes autors d’una estafa de gairebé 19.000 euros.

Una hipoteca contractada en una web falsa

El cas va començar arran de la denúncia dels perjudicats, que van explicar als agents que havien contractat una hipoteca per internet amb una suposada empresa intermediària d’una entitat financera. El portal semblava oferir un servei real, però va acabar sent una web fraudulenta.

Seguint les indicacions de la falsa empresa, les víctimes van signar un contracte i van fer diverses transferències bancàries per diferents conceptes. En total, van perdre gairebé 19.000 euros abans que es descobrís que el compte receptor dels diners no pertanyia a cap entitat financera legítima.

La Guàrdia Civil va contactar amb la financera que suposadament figurava en el contracte i va comprovar que el compte on havien anat a parar els diners no era seu. Tampoc formava part de la plantilla el presumpte intermediari que apareixia com a signant de l’operació.

Un frau cada vegada més habitual

Aquest tipus d’estafa per internet no és un cas aïllat. El phishing i el smishing —quan l’engany arriba a través d’un SMS— són fórmules cada vegada més habituals per robar dades personals, contrasenyes o diners. Els delinqüents imiten webs bancàries, plataformes de streaming, serveis de paqueteria o empreses financeres per generar confiança i empènyer la víctima a actuar de pressa.

En el cas de la falsa hipoteca, el ganxo és especialment delicat perquè juga amb una necessitat important: aconseguir finançament. Els estafadors poden oferir condicions molt atractives, tràmits ràpids o solucions aparentment senzilles. Després demanen pagaments anticipats per gestions, reserves, estudis, comissions o altres conceptes que, en realitat, no existeixen.

Com evitar caure en la trampa

La Guàrdia Civil recomana comprovar sempre que l’adreça de la web sigui l’oficial abans d’introduir cap dada. També aconsella verificar al web del Banc d’Espanya si l’entitat financera està registrada i desconfiar de qualsevol oferta d’hipoteca que sembli massa bona per ser veritat.

Un altre consell clau és no accedir mai a la banca electrònica a través d’enllaços rebuts per SMS, correu electrònic o missatges de tercers. El més segur és escriure directament l’adreça del banc al navegador o utilitzar l’aplicació oficial. També cal extremar la prudència amb els pagaments anticipats, sobretot si l’empresa pressiona per fer-los ràpidament o evita donar informació clara.

Com va acabar el cas

Després d’identificar i localitzar els dos presumptes implicats, els agents de l’Equip @ de Santa Cruz de Tenerife van sol·licitar a l’Equip de Policia Judicial de Salou, al Tarragonès, que investigués tots dos com a presumptes autors d’un delicte d’estafa.

El cas continua en fase d’investigació, però deixa un avís clar: una aparença professional, una web ben feta o un contracte amb llenguatge financer no garanteixen que l’operació sigui segura. En una hipoteca, qualsevol pressa, enllaç sospitós o pagament previ ha de fer saltar totes les alarmes.

