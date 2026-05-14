A Galícia
Denuncia l’exnòvio de la seva filla per l’ocupació de casa seva i del seu baix comercial per obrir-hi un negoci
El denunciant l’acusa de quedar-se a l’immoble malgrat la ruptura de tots dos el juliol del 2024
La població de Moaña continua especialment sensibilitzada des de fa mesos amb el problema de l’ocupació il·legal d’habitatges, després dels fets registrats, entre d’altres, en un immoble del carrer Méndez Núñez. En aquest context, Manuel Riobó, propietari d’un habitatge a O Con, ha denunciat al Jutjat de Cangas la presumpta ocupació del seu immoble, així com del garatge annex, utilitzat com a local comercial per a un servei de rentat de cotxes. Riobó assegura que viu un "calvari" perquè no pot recuperar la seva propietat, que, segons sosté, està sent utilitzada per l’exnòvio de la seva filla, malgrat que tots dos van trencar la seva relació sentimental el 23 de juliol del 2024.
La demanda judicial de desnonament per precari es va presentar el 2 d’abril del 2025. "Ja li ha arribat l’avís de judici, però ha renunciat al seu advocat i n’ha sol·licitat un d’ofici per guanyar dos mesos més", afirma el denunciant, que assenyala que la vista no està fixada fins al mes d’octubre.
Riobó explica, a més, que el setembre del 2025 va sol·licitar al Concello de Moaña el tancament del negoci, en assegurar que "no té llicències d’obertura ni d’activitat". Tanmateix, sosté que l’Administració local no hi ha intervingut. "Entenc que pot deure’s al fet que el cas està judicialitzat, però es tracta d’una competència del Concello", defensa.
En aquests moments, el presumpte ocupant il·legal de l’immoble s’enfronta, segons el denunciant, a tres procediments: un de desnonament, un altre per amenaces i danys —derivat d’una discussió en intentar convèncer-lo que abandonés la propietat— i un tercer per violència de gènere, que ja va arribar al Jutjat número 2 de Cangas. "La jutgessa hi aprecia indicis, però denega la sol·licitud d’allunyament de la meva filla perquè no aprecia perillositat", lamenta Riobó.
L’ara denunciat i la seva exparella es van instal·lar a l’habitatge l’any 2021. En la demanda es recull que el demandat "va decidir quedar-se a l’immoble sense tenir cap dret ni contracte que l’empari, i sense pagar cap contraprestació". Manuel Riobó afirma haver-li demanat en nombroses ocasions que desocupés la finca, concedint-li diversos terminis voluntaris per fer-ho, "que van ser incomplerts sistemàticament". Per aquest motiu, va decidir acudir a la via judicial.
El propietari al·lega també que l’ocupant de l’habitatge "no es troba en una situació de vulnerabilitat social ni econòmica". En aquest sentit, assegura que treballa des de fa anys i que li ha traslladat personalment que disposa de solvència per comprar o llogar un altre habitatge i un altre local. El demandant va aportar davant la justícia l’escriptura de compravenda de l’habitatge, un rebut de l’IBI i un certificat del Registre de la Propietat que, segons sosté, acreditaria que la finca està inscrita al seu nom.
