Detinguts tres policies del Canadà per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona

Els fets es van produir dimecres passat a Ciutat Vella i un dels arrestats va fugir a Palma de Mallorca

Un cotxe dels Mossos en una imatge d'arxiu / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

Barcelona

Tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs -de vacances en un viatge organitzat amb altres persones- anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.

La dona va haver de rebre atenció mèdica per un tall profund a la cella i va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per agressió sexual i lesions. Els agents van recopilar les declaracions de diversos testimonis i es van desplaçar fins a l'allotjament dels tres policies del Canadà. A l'hotel només van trobar dos dels sospitosos i els van detenir. El primer policia, que anava de copilot al taxi i no hauria participat en l'agressió, es va resistir a la detenció i ja està en llibertat, però investigat per atemptat contra l'autoritat. El segon policia és el que hauria fet els tocaments a la dona i el jutjat de guàrdia va decretar ahir divendres el seu ingrés a la presó -eludible sota fiança- acusat d'un delicte d'agressió sexual sense penetració.

El tercer policia canadenc, responsable del cop de puny, estava en parador desconegut i els Mossos d'Esquadra van activar l'alerta per localitzar-lo. Després de 48 hores, la Guàrdia Civil el va interceptar ahir divendres a Palma de Mallorca i va ser arrestat acusat d'un delicte de lesions. Segons 'El Periódico', va passar a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Palma, que va decretar la llibertat amb càrrecs del policia canadenc i la retirada del passaport amb una fiança de 3.000 euros.  

