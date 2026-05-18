Detenen un jove de 19 anys a Salou acusat d'agredir la seva parella embarassada en ple carrer
Els fets van tenir lloc dissabte cap a les onze de la nit i diversos testimonis van presenciar l'escena
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys a Salou (Tarragonès) acusat d'haver agredit la seva parella embarassada en ple carrer, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat a l'ACN fonts policials. El cos de seguretat el considera presumpte autor d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. Els fets van tenir lloc dissabte cap a les onze de la nit a l'avinguda Carles Buïgas i hi va haver diversos testimonis. En rebre l'avís de l'incident, una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos es van desplaçar a l'indret i van trobar la dona estesa a terra. Després d'atendre-la i prendre-li declaració, així com a testimonis dels fets, els agents van detenir l'individu. La dona va ser traslladada a un centre mèdic.
L'individu ha estat des de dissabte a la nit en dependències policials i aquest dilluns ha passat a disposició del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.
