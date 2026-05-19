Una casa, una ruptura i un negoci: el conflicte familiar que ha acabat als jutjats a Galícia
El propietari assegura que viu un “calvari” per recuperar l’immoble
Un veí de Moaña, a Galícia, ha portat als jutjats una situació que, segons denuncia, s’ha convertit en un autèntic problema personal i patrimonial. Manuel Riobó, propietari d’un habitatge situat a la zona d’O Con, ha denunciat l’ex-xicot de la seva filla per la presumpta ocupació il·legal de la casa i del garatge annex, que hauria estat utilitzat com a local comercial per obrir un servei de rentat de cotxes.
El cas arriba en un moment en què Moaña està especialment sensibilitzada amb el fenomen de l’okupació, després d’altres episodis recents registrats al municipi. Segons explica Riobó, el denunciat i la seva filla es van instal·lar a l’habitatge l’any 2021, però la relació es va trencar el 23 de juliol del 2024. Malgrat això, l’home s’hauria quedat a la propietat sense contracte, sense pagar cap contraprestació i sense tenir cap dret sobre l’immoble.
Una demanda de desnonament i diverses denúncies obertes
El propietari va presentar una demanda de desnonament per precari el 2 d’abril del 2025. Segons afirma, el procés s’ha allargat perquè el denunciat hauria renunciat al seu advocat i hauria demanat un lletrat d’ofici, fet que, segons Riobó, li hauria permès guanyar temps. La vista judicial no està prevista fins al mes d’octubre.
A més del procediment de desnonament, el presumpte ocupant s’enfronta, segons el denunciant, a altres causes: una per amenaces i danys, arran d’una discussió quan se li va demanar que abandonés la finca, i una altra per violència de gènere, que ja ha arribat al jutjat número 2 de Cangas. Riobó lamenta que, tot i que la jutgessa hauria apreciat indicis, no s’hagi acordat una ordre d’allunyament perquè no s’hauria considerat que hi hagués perillositat.
El negoci, també sota sospita
El conflicte no afecta només l’habitatge. El propietari assegura que el garatge annex s’estaria fent servir com a negoci de rentat de cotxes i que no disposaria de les llicències necessàries. Per aquest motiu, el setembre del 2025 va sol·licitar a l’Ajuntament de Moaña el tancament de l’activitat.
Riobó sosté que el consistori no ha actuat i defensa que, tot i que el cas està judicialitzat, la qüestió de les llicències d’obertura i activitat és competència municipal.
El denunciant afirma que ha demanat en diverses ocasions a l’ex-xicot de la seva filla que marxés de la propietat i que fins i tot li va donar diversos terminis voluntaris, però assegura que van ser “incomplerts sistemàticament”. També defensa que l’ocupant no es troba en situació de vulnerabilitat social ni econòmica, ja que treballaria des de fa anys i tindria solvència per llogar o comprar un altre habitatge i un altre local.
Per acreditar la propietat, Manuel Riobó ha aportat al jutjat l’escriptura de compravenda, un rebut de l’IBI i un certificat del Registre de la Propietat, documents amb els quals vol demostrar que la finca està inscrita al seu nom.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà