Traslladat al jutjat
Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, fundador de Mango, detingut pels Mossos per la mort del seu pare
La detenció de Jonathan Andic arriba després d'una complexa investigació policial que ha examinat el seu telèfon mòbil per esclarir la mort del seu pare
J. G. Albalat
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic, ha sigut detingut aquest dimarts pels Mossos d’Esquadra. La policia autonòmica l’investiga per presumpte homicidi arran de la mort del seu pare quan tots dos passejaven junts per la muntanya a Collbató (al Baix Llobregat) el 14 de desembre del 2024. Els agents han traslladat Jonathan Andic als jutjats de Martorell, on està previst que presti declaració.
La detenció arriba després d’una complexa investigació en la qual els agents han centrat les seves sospites en la mala relació pare i fill. Per això van examinar el telèfon del sospitós. Ara passarà a disposició judicial als Jutjats de Martorell, que investiga el cas, que li prendrà declaració com a investigat. El procés judicial, segons les fonts consultades per aquest diari, es manté en secret. En els últims mesos, l’indagacions se centraven en el telèfon mòbil del fill del propietari de Mango, que va morir el 14 de desembre del 2024 a l’estimbar-se d’una altura de més de 100 metres quan recorria un sender a collbató. Pel que sembla, s’estava intentant recuperar missatges de mòbil que havien sigut esborrats. En aquests moments, es desconeix si s’ha aconseguit.
La jutge que investiga la mort d’Isak Andic, va reactivar el mes d’octubre passat el procés judicial, al requerir als Mossos d’Esquadra que indaguessin el telèfon mòbil de Jonathan Andic. Per ara, la hipòtesi que s’estudiava era que va ser un accident, tal com van apuntar les primeres investigacions dels Mossos. No obstant, fonts coneixedores de les indagacions remarquen que el canvi de condició a investigat de Jonathan Andic, l’únic testimoni directe de la mort, està relacionat amb les «dubtes» que els investigadors tenen davant les suposades contradiccions en les dues declaracions que el fill del fundador de Mango ha realitzat davant els Mossos. També s’ha indagat la suposada mala relació que tenia Jonathan Andic amb el seu pare abans de la seva mort.
Les diligències policials s’han completat amb la declaració de diverses persones que eren a la zona en el moment de l’accident, així com de pròxims a Isak Andic, de 71 anys, que sabien que aquell dia tenia previst anar a passejar amb el seu fill per la zona de Collbató. L’empresari va caure per un precipici quan va relliscar en un punt del sender que s’estreny. Es tracta d’un tros en què només es pot passar d’un en un i que no comptava amb tanca de protecció. Jonathan Andic va afirmar que el seu pare havia caigut i que ràpidament va trucar als serveis d’emergència, tot i que també es va descobrir que s’havia comunicat abans amb la dona del seu pare, segons diverses fonts. Per això, l’informe policial ha de determinar les trucades que va fer aquell dia des del seu telèfon.
L’herència
D’altra banda, l’actual dona d’Isak Andic, Estefania Knuth, no estaria d’acord amb la part que li ha tocat de l’herència de l’empresari multimilionari, que gaudia de la fortuna més gran de Catalunya (la cinquena més voluminosa d’Espanya). De fet, la dona hauria estat setmanes provant de pactar amb els tres fills del fundador de Mango, els seus hereus, una quantitat més convenient per a ella.
Les males relacions familiars també queden recollides en la investigació del cas. El jutjat d’instrucció número 5 de Martorell ha ordenat indagar en la mala relació entre Isak Andic i el seu fill, que, segons expliquen fonts judicials a aquest diari, seria per temes aliens a l’empresa. Les declaracions dels testimonis, recollides en un atestat dels Mossos d’Esquadra, reflecteixen discrepàncies: mentre Knuth hauria explicat a la policia que la relació pare-fill havia passat per mals moments, especialment fa una dècada, per qüestions vinculades a la situació financera de Mango, altres familiars haurien apuntat que aquestes discrepàncies eren recents i que en els mesos anteriors a la mort d’Andic, pare i fill havien tingut desacords per motius personals i aliens al desenvolupament de l’empresa. L’excursió dels dos a Collbató era un intent de llimar aquestes asprors.
