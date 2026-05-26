Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon
Els Bombers treballen per sufocar una reacció entre clor, material combustible i sorra que provoca un núvol tòxic
És el segon incident d'aquestes característiques en quinze dies en aquesta empresa
Andrea Izquierdo
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí en un accident químic a l’empresa Aqualimp, situada al polígon de Bufalvent de Manresa. L’incident s’ha originat arran d’una reacció en un contenidor exterior que emmagatzemava residus de piscines i clor. Ha provocat un núvol tòxic de clor, que ha deixat nou persones ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha obligat a confinar preventivament un sector del polígon. Es tracta del segon accident químic registrat en aquesta indústria en només quinze dies.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 07.06 hores, al carrer de Ramon Farguell. L’incident s’ha produït per la reacció exotèrmica en un contenidor ubicat a l’exterior de l’empresa, a l’interior del qual hi havia gran quantitat de residus de material de piscines i altres elements. Això ha provocat una emissió de gasos tòxics “molt diluïda”, segons els Bombers, que ha generat una columna de fum d’uns quinze metres d’alçada. L'empresa es dedica a productes relacionats amb les piscines.
El dispositiu i confinament sectorial
En arribar, el cap de l'operatiu de Bombers, Ricard Costa, ha explicat que l'objectiu ha estat el de sufocar la reacció química abocant guix al contenidor per evitar que el núvol tòxic s'expandeixi. Per mirar de contrarestar la reacció, també s'han fet maniobres per separar i moure els residus reactius a un segon contenidor.
En aquest sentit, Protecció Civil ha activat el Pla especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT) en fase d’alerta i demanat confinar totes les persones properes a l'empresa fins que la fuita quedi continguda. A més, s’ha avisat de la situació els municipis de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, al sud de Manresa -cap on bufa el vent-, perquè la valorin.
El núvol ha estat en tot moment monitoritzat pels Bombers, que han fet comprovacions constants, tant a l’empresa afectada com a les naus del voltant. A 2/4 de 12, totes les mesures ambientals ja resultaven negatives en clor. En aquell moment, Protecció Civil ha desactivat el pla PLASEQCAT.
Dues hores clau
El dispositiu, segons Costa, ha marcat dues hores clau: les 11 del matí i la 1 del migdia. Fins a les 11, ha explicat, “el vent era de component nord, molt suau i de fins a tres quilòmetres per hora”. A partir d’aquell moment, la previsió és que canviï de sentit cap al sud i arribi als 10 quilòmetres per hora. Per evitar que el núvol tòxic es desplacés cap a les zones més poblades —és a dir, cap al centre de Manresa—, era prioritari sufocar la reacció com més aviat millor.
Els Mossos d’Esquadra han mobilitzat 5 patrulles i han informat que a les empreses del costat de la nau afectada se’ls ha demanat el confinament i s’ha tallat l’accés a la zona. La resta d’empreses del polígon han seguit treballant amb normalitat i s’ha recomanat el confinament si notaven molèsties.
9 persones afectades
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assistit nou persones, de les quals tres han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Les altres sis persones no han requerit trasllat. Hi han treballat amb cinc ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.
La col·laboració dels treballadors
Un dels treballadors de l'empresa afectada, Abdurraman Konta, ha explicat que en aquell moment no arribaven a la desena de persones a les instal·lacions. De sobte, quan estava a prop de contenidor, s'ha adonat que en sortia molt de fum. Es tracta d'un dipòsit on s'aboquen les "restes de productes amb què treballen", però apunta que en aquell moment "ningú hi havia llançat res".
En veure la situació, relata, "no sabia quin era l'origen del fum, però ens hem imaginat que era una reacció química". Per aquest motiu, diversos empleats han tractat de sufocar-la amb productes especialitzats per a l'extinció, sense èxit. "De seguida han vingut els Bombers i ens han dit que marxéssim", explica. Un altre treballador, Lucien Cristian de Nuta, ha dit que el fum ha sortit molt intensament durant uns 5 minuts i que, que aquest mateix és el que posteriorment ha originat el núvol tòxic.
Segon accident en pocs dies
El d'aquest dimarts no ha estat l'únic accident registrat a Aqualimp de les darreres setmanes. Una altra fuita química va obligar a atendre 4 persones, que no van haver de ser traslladades a cap centre mèdic. L'incident també va deixar una gran columna de fum visible des de la llunyania.
