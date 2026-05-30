Un camió surt de la via a Sant Joan les Fonts i cau per un desnivell de tres metres

El camió transportava taules i cadires

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra senyalitzant un accident de trànsit

Núria León

Els Bombers de la Generalitat van intervenir aquesta matinada en un accident de trànsit a Sant Joan les Fonts, on un camió va sortir de la via al carrer de Santa Magdalena.

L'avís es va rebre a les 00.48 hores. A l'arribada dels efectius d'emergència, el conductor ja era fora del vehicle. El camió, que transportava taules i cadires, havia quedat accidentat en una zona amb un desnivell d'uns tres metres.

El conductor va resultar ferit de caràcter lleu. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers.

