Un incendi en dos quadres elèctrics deixa diversos habitatges sense llum a Girona
Els focs s'han produït al barri de Montjuïc
Núria León
Els Bombers han intervingut aquest dissabte al matí a la ronda de Peius Pascual i Carbó de Girona, al barri de Montjuïc, després de rebre l'avís d'un incendi en dos quadres elèctrics situats a l'exterior, a peu de carrer.
L'incident ha provocat afectacions al subministrament elèctric de diversos habitatges de la zona, que es van quedar sense llum. Una dotació dels Bombers va treballar per extingir el foc i la reparació va quedar a càrrec del servei tècnic de la companyia.
