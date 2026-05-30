Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaplatges per a gossosvaga docentsincendi Platja d'AroMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Un incendi en dos quadres elèctrics deixa diversos habitatges sense llum a Girona

Els focs s'han produït al barri de Montjuïc

Ha treballat una dotació

Ha treballat una dotació / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Els Bombers han intervingut aquest dissabte al matí a la ronda de Peius Pascual i Carbó de Girona, al barri de Montjuïc, després de rebre l'avís d'un incendi en dos quadres elèctrics situats a l'exterior, a peu de carrer.

L'incident ha provocat afectacions al subministrament elèctric de diversos habitatges de la zona, que es van quedar sense llum. Una dotació dels Bombers va treballar per extingir el foc i la reparació va quedar a càrrec del servei tècnic de la companyia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents