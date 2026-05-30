Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaplatges per a gossosvaga docentsincendi Platja d'AroMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Preparat minuciosament

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

L’infractor s’enfronta a una multa de 500 euros i no es podrà presentar a més proves durant sis mesos

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Luis Ángel Vega Luis Ángel Vega

En el marc de les proves per a la recuperació del permís de conduir, agents del Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT), pertanyent a la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS), van enxampar in fraganti un home de 54 anys, de nacionalitat xinesa i resident a Oviedo, utilitzant un dispositiu d’intercomunicació no autoritzat durant la realització de l’examen teòric per a la recuperació del permís per pèrdua de vigència.

Els fets van tenir lloc el matí del dia 11 passat, durant el desenvolupament dels exàmens a l’aula de la Prefectura Provincial de Trànsit de la capital. L’aspirant estava fent la prova per recuperar el permís després d’haver-ne perdut la vigència. L’anàlisi de la seva conducta i certs indicis en la seva vestimenta van despertar les sospites dels agents del GIAT presents a les proves.

Per tal de no interferir en el desenvolupament de l’examen de la resta d’aspirants i preservar la intimitat de la persona, els agents van optar per esperar que finalitzés la prova per dur a terme l’actuació. Un cop identificat i feta una inspecció superficial, van comprovar que l’aspirant utilitzava un mètode d’ocultació minuciosament preparat.

Sota una perruca adherida a una funda de tela com si fos un gorro, amagava el material tècnic següent: una microcàmera amb cable flexible, un mòdul transmissor i un telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) que funcionava com a receptor i enllaç de dades amb l’exterior.

A més, utilitzava un microauricular (pinganillo) inserit a l’orella, connectat a un mòdul de comunicació ocult a la samarreta, que li permetia rebre les respostes de l’examen en temps real. Es dona la circumstància que l’aspirant, tot i tenir competència oral, presentava dificultats en la comprensió lectora de la llengua espanyola.

Aquest tipus de conductes estan tipificades com a infracció molt greu a la vigent Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Les conseqüències són una sanció econòmica de 500 euros. A més, el resultat de la prova ha estat declarat “no apte” de manera immediata i no es podrà presentar a noves proves en un termini de sis mesos.

Des de l’1 de març de 2024 fins a l’actualitat, el GIAT ha intervingut un total de 20 dispositius d’intercomunicació no autoritzats utilitzats en exàmens per obtenir o recuperar permisos de conduir.

Notícies relacionades

Aquest balanç és fruit de la col·laboració entre la Prefectura Provincial de Trànsit d’Astúries i el Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Astúries.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  2. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  3. Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
  4. Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
  5. Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
  6. Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
  7. Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
  8. El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell

Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí

Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Un premi per mirar endavant

Un premi per mirar endavant

L'esclerosi múltiple silenciosa que avança sense brots i afecta un 15% de pacients

L'esclerosi múltiple silenciosa que avança sense brots i afecta un 15% de pacients

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

El mecànic que va evitar un ensurt: porta el cotxe a revisar i descobreix sis peces defectuoses

El mecànic que va evitar un ensurt: porta el cotxe a revisar i descobreix sis peces defectuoses

“Mil i una maneres de fer els fideus” torna a Tossa amb setze restaurants participants

“Mil i una maneres de fer els fideus” torna a Tossa amb setze restaurants participants

Diari de Girona guanya el Premi Premsa Comarcal al millor digital

Diari de Girona guanya el Premi Premsa Comarcal al millor digital
Tracking Pixel Contents