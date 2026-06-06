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Crema la coberta d'una casa a Lloret de Mar

El foc s’ha originat en un cobert exterior sota una escala i ha generat fum dins l’habitatge

Imatge de recurs

Imatge de recurs / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

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Núria León

Un incendi ha afectat aquest divendres al vespre un habitatge situat al carrer d’Itàlia de Lloret de Mar. Els Bombers han rebut l’avís a les 21.31 h i han activat quatre dotacions. El foc s’ha iniciat en un cobert situat sota una escala, on cremava mobiliari exterior i una zona amb sostre de fusta.

El foc no ha afectat l’interior de l’habitatge, tot i que el fum sí que hi ha entrat per que els vidres s'han trecnat per la calor. Els equips han treballat per extingir les flames. No hi havia ningú a l’interior en el moment de l’incident.

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