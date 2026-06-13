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Bombers i Guàrdia Civil reprenen la recerca conjunta del jove desaparegut amb moto d’aigua entre Roses i Begur

L’operatiu, suspès durant la nit, es reprèn amb un helicòpter dels Bombers i efectius de la Guàrdia Civil, que pentinaran per aire i per mar el tram de costa entre Pals i Begur

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

Les imatges de la cerca d'un menor a la costa de Roses

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La moto d'aigua que portava el jove desaparegut a Roses i que han trobat a la platja de Pals. / ACN

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Núria León

Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest dissabte al matí la recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres a la nit mentre participava en una sortida guiada amb moto d’aigua a Roses. El dispositiu, que es va suspendre al vespre de divendres amb l’arribada de la foscor, no va continuar durant la nit i s’ha reactivat aquest matí amb una actuació coordinada amb la Guàrdia Civil.

Un helicòpter dels Bombers està sobrevolant la zona del cap de Begur per pentinar el litoral des de l’aire. L’helicòpter centrarà els vols entre la zona on divendres es va localitzar la moto d’aigua, a la platja de Pals, i el litoral de Begur. Paral·lelament, la Guàrdia Civil participa en la recerca per mar amb submarinistes per inspeccionar punts concrets de la costa.

La moto d’aigua que conduïa el menor va aparèixer bolcada divendres a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, dos dies després que els responsables de l’activitat alertessin que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. Els Bombers mantenen la hipòtesi que el noi podria haver perdut l’armilla salvavides i s’hauria enfonsat.

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Durant la jornada de divendres, els equips d’emergència van resseguir per terra la costa entre l’Escala i l’Estartit i també van desplegar drons a l’entorn de les Illes Medes. La troballa de la moto a Pals va fer ampliar el radi de cerca cap al sud, tot i que els responsables del dispositiu recorden que els corrents marins poden variar i dificulten determinar amb precisió la zona on podria trobar-se el desaparegut.

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Bombers i Guàrdia Civil reprenen la recerca conjunta del jove desaparegut amb moto d’aigua entre Roses i Begur

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