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Un ciclista resulta ferit menys greu després de caure en una pista forestal a Ullastret

L’home ha estat evacuat a l’Hospital Trueta amb contusions de consideració després de la caiguda

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press

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Núria León

Un ciclista ha resultat ferit aquest matí després de patir una caiguda mentre circulava amb un grup de ciclistes per una pista forestal d'Ullastret.

L'avís s'ha rebut a les 8.56 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, que han localitzat el ciclista accidentat. L'home, segons ha informat els cos de bombers de la generalitat, presentava contusions de consideració, però ha pogut ser mobilitzat i evacuat en ambulància a l'Hospital Trueta en estat menys greu.

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Segons han explicat a aquest diari, un altre integrant del grup també hauria caigut durant la sortida, tot i que en aquest cas només presentava rascades i ha estat traslladat al CAP de la Bisbal d'Empordà.

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