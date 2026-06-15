Successos
Detinguda per treure-li 55.000 euros del compte a la dona gran que cuidava a Premià de Mar
La sospitosa va robar la targeta bancària de la víctima i durant quatre anys va realitzar retirades periòdiques de diners
Detinguda una cuidadora a l’Alt Urgell per apropiar-se de 115.000 euros d’una parella de 89 i 92 anys
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir l’11 de juny una dona de 47 anys acusada d’un delicte d’estafa agreujada. El 2022, la sospitosa va ser assignada com a cuidadora a la denunciant, una dona de més de 70 anys amb limitacions físiques per realitzar algunes tasques quotidianes. La treballadora disposava d’un joc de claus del domicili de la víctima, així com de documents i targetes bancàries per poder realitzar compres i gestions en nom de la dona.
El 2024 va finalitzar la seva relació laboral en el moment en què la víctima va ingressar en una residència per a persones grans de Premià de Mar. No obstant, no va ser fins al juny d’aquest any quan la residència va obtenir permís per controlar els comptes de la víctima.
Va ser llavors quan van detectar que l’anterior cuidadora, malgrat no mantenir cap vincle laboral amb la víctima, continuava realitzant retirades d’efectiu de 500 i 900 euros utilitzant la targeta i la llibreta bancària de la dona.
En concret, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l’any 2023 fins a l’actualitat. En el moment de la detenció, durant el registre de l’arrestada, se li van trobar documents bancaris, targetes i documents personals de la denunciant.
La detinguda va passar davant el jutjat de guàrdia de Mataró el divendres 12 de juny, acusada d’un delicte d’estafa agreujada.
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