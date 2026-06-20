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Un motorista ferit greu en un accident amb un cotxe a Sant Feliu de Buixalleu

El sinistre s’ha produït aquest matí a la GI-552 i ha obligat a mobilitzar tres dotacions dels Bombers per apagar la motocicleta, que ha començat a fumejar després de la col·lisió

Ambulàncies del SEM

Ambulàncies del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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Núria León

Un motorista ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en un accident de trànsit a la carretera GI-552, al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu.

Els fets han tingut lloc cap a les 9.16 hores al punt quilomètric 12 de la via, on s’ha produït una col·lisió frontolateral entre un turisme i una motocicleta.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han actuat per apagar la motocicleta després que aquesta comencés a fumejar arran de l’impacte.

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Segons les primeres informacions, els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos. En canvi, el conductor de la moto ha patit ferides de consideració i presentava diverses fractures. Després de ser atès pels serveis d’emergència, ha estat traslladat en estat greu a l’hospital.

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