Ensurt en una residència geriàtrica de Cadaqués per un incendi a la sala de calderes
Quatre dotacions dels Bombers han treballat en l'incident, que no ha provocat ferits ni ha obligat a evacuar els residents
Núria León
Un incendi declarat de matinada en una residència geriàtrica de Cadaqués ha mobilitzat els serveis d'emergència, tot i que finalment no ha provocat ferits ni ha obligat a evacuar els usuaris del centre. L'avís s'ha rebut a les 3.16 hores en un equipament situat al carrer d'Estron.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han comprovat que el foc estava localitzat a la zona de les calderes de l'edifici.
Un cop controlada la situació, els bombers han revisat totes les dependències del centre per descartar afectacions a les habitacions, zones comunes o sistemes de ventilació. Les inspeccions han confirmat que l'incendi havia quedat confinat exclusivament a la sala de calderes i que no havia arribat a la resta de la residència.
Segons les primeres valoracions dels bombers, l'origen del succés podria estar relacionat amb un problema de combustió en les calderes. Per aquest motiu, la instal·lació ha quedat desconnectada preventivament fins que tècnics especialitzats en facin una revisió.
Malgrat l'ensurt, els residents no han hagut d'abandonar l'edifici en cap moment.
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