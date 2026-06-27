Dos incidents a l'AP-7 en poques hores: dos ferits lleus en un accident a Maçanet de la Selva i un vehicle calcinat a Capmany
Els Bombers han mobilitzat dotze dotacions entre els dos serveis
Núria León
L'AP-7 ha registrat dos incidents aquest divendres i dissabte en punts diferents de les comarques gironines. El primer s'ha produït aquest dissabte al matí a Maçanet de la Selva, mentre que el segon ha estat un incendi de vehicle la nit anterior a Capmany.
L'accident de Maçanet de la Selva s'ha produït a les 8.36 hores, al punt quilomètric 84 en sentit Girona. Per causes que s'investiguen, un turisme i una furgoneta han col·lidit. Els Bombers de la Generalitat hi han mobilitzat set dotacions. En el sinistre s'hi han vist implicades set persones i dues han resultat ferides de caràcter lleu i han estat evacuades pel SEM.
Hores abans, a les 23.23 hores de divendres, els Bombers havien actuat en un incendi de vehicle a l'AP-7, al terme municipal de Capmany. El turisme ha quedat completament calcinat i les flames també han afectat el marge dret de l'autopista fins a un petit camí adjacent. Cinc dotacions han treballat en l'extinció tant del vehicle com de la vegetació afectada. No consten persones ferides.
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