A presó una infermera per enverinar mortalment amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
L'home, de 46 anys, va morir el passat mes de febrer, i una investigació policial ha permès detenir la sospitosa a Sant Salvador de Guardiola
Laura Serrat
Un enverinament amb medicaments hauria estat el causant de la mort de l'home de 46 anys, que era bomber, el febrer passat a Manresa presumptament a mans de la seva parella. La sospitosa, una infermera de 41 anys, ha ingressat a presó després de ser detinguda aquest dijous a Sant Salvador de Guardiola per part dels Mossos d'Esquadra i està investigada per un delicte d'homicidi. Les primeres indagacions apunten que el crim estaria relacionat amb conflictes i disputes familiars dins la parella.
La dona és infermera, segons ha pogut saber aquest diari, i la principal hipòtesi policial és el que va enverinar progressivament amb medicaments, aprofitant l'accés que tenia a fàrmcs.Tots dos convivien al mateix domicili de Manresa, on s'hauria produït l'enverinament. L'home va presentar problemes de salut fins que va acabar ingressat a l'hospital, on va morir.
Quan la víctima va morir el passat mes de febrer, però, no presentava signes evidents de violència i tot apuntava a una mort natural. Tanmateix, les sospites de la família, tenint en compte que es tractava d'una persona jove i aparentment sana, i el posterior examen forense va revelar que la mort havia estat provocada per una intoxicació.
Quatre mesos d'investigació sota secret de sumari
A partir d'aquell moment, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra es va fer càrrec del cas per reconstruir els fets i identificar-ne el presumpte autor. Després de quatre mesos de diligències policials, els indicis han acabat situant la parella de la víctima al centre de les sospites.
El regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Anjo Valentí, ha lamentat que, si els fets es confirmen, es tractaria d'un nou cas de violència domèstica. Valentí ha recordat que la majoria d'aquests casos es produeixen dins l'àmbit familiar, una realitat que, segons ha assenyalat, "fa molt més difícil actuar perquè els fets passen dins del cercle més íntim i familiar".
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Via: Regió7