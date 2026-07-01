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Al costat de la Diputació

Més de 40 ferits en un accident d’autocar a Lleida, quatre d’ells en estat crític

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accidente de autocar en la rambla de Ferran de Lleida, cerca de la Seu Vella

accidente de autocar en la rambla de Ferran de Lleida, cerca de la Seu Vella / ACN

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David López Frías

Més de 40 persones han resultat ferides en un accident d’autocar a la rambla de Ferran de Lleida, a prop de la Seu Vella. El succés ha tingut lloc al voltant de les 07.30 hores d’aquest dijous, quan el vehicle ha xocat contra un altre de gran volum i ha col·lidit contra la façana de la Diputació i una parada d’autobús.

En aquesta trajectòria l’autocar ha atropellat diverses persones, algunes de les quals han resultat ferides greus. De fet, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha anunciat en un primer balanç quatre afectats en estat crític i set en estat menys greu. La resta, més de 30, revestien problemes de menor consideració.

Al lloc dels fets s’han desplaçat diverses unitats tant de la policia municipal com d’emergències. Els ferits més greus han sigut traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova, mentre que davant l’edifici de la diputació han treballat des de primera hora 12 unitats del SEM, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat 11 dotacions.

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Tot i que el succés s’està investigant, la primera hipòtesi apunta a una errada en la conducció. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat tot el seu suport als afectats i als seus familiars així com a l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a través de les xarxes socials.

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