Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Regularització GironaVol Girona-PalmaPiscina VidreresTour de FrançaXalet Sant NarcísPressupostos GeneralitatMundial futbol
instagramlinkedin

A O Carballiño

Una dona asfixia la seva mare octogenària fins a la mort a Ourense

La detinguda, d’uns trenta anys i amb trastorns psiquiàtrics, roman ingressada a la unitat d’aguts

Una ambulància

Una ambulància / Inaki Osorio

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Lucila González / Patricia Pedrido Davila

Una dona amb trastorns psiquiàtrics s’ha confessat autora de la mort per asfíxia de la seva mare, de 82 anys, a O Carballiño (Ourense).

El presumpte homicidi, que investiga la Guàrdia Civil, va tenir lloc la matinada d’aquest dijous a la casa on convivien, a la aldea de A Granxa, a la parròquia de Seoane.

Segons apunten fonts de la Benemèrita, la presumpta matricida —que té uns trenta anys— pateix trastorns psiquiàtrics. Després dels fets, la van trobar deambulant i cridant pel petit nucli de població, on viuen pocs veïns.

La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia Local, va procedir a la seva detenció i va ser ingressada a la unitat psiquiàtrica d’aguts del Complex Hospitalari Universitari d’Ourense (CHUO).

Notícies relacionades

El cos de la difunta va ser traslladat al mateix hospital per practicar-li l’autòpsia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona
  2. Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
  3. Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
  4. El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
  5. Necrològiques de l'1 de juliol de 2026
  6. Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
  7. Necrològiques del 2 de juliol de 2026
  8. La caiguda de dos grans plàtans va provocar un forat d’uns 36 metres quadrats a la Devesa de Girona

Una dona asfixia la seva mare octogenària fins a la mort a Ourense

Una dona asfixia la seva mare octogenària fins a la mort a Ourense

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Juanma Moreno tanca l’acord de govern amb Vox i serà investit president de la Junta d’Andalusia

Més de la meitat de les famílies que acompanya Càritas no té un habitatge digne ni una situació administrativa regular

Més de la meitat de les famílies que acompanya Càritas no té un habitatge digne ni una situació administrativa regular

El juliol entra per la porta gran: calor, vacances i els mems de Julio Iglesias

El juliol entra per la porta gran: calor, vacances i els mems de Julio Iglesias

Activa Vidreres critica la piscina tancada i la falta de refugis climàtics: «El problema és de manca de previsió»

Activa Vidreres critica la piscina tancada i la falta de refugis climàtics: «El problema és de manca de previsió»

L’estrès crònic podria alterar la microbiota intestinal, accelerar l’envelliment del sistema immunitari i afeblir les defenses

L’estrès crònic podria alterar la microbiota intestinal, accelerar l’envelliment del sistema immunitari i afeblir les defenses

Les compres ‘on line’ d’aliments es dupliquen des del 2020, però el 92% dels espanyols encara prefereixen anar en persona al súper

Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina

Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina
Tracking Pixel Contents