Assassinen a trets un menor de 15 anys en un parc de Barcelona
El jove va morir després de rebre diversos trets al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera
Un menor de 15 anys va morir aquest dijous a la nit després de ser tirotejat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van tenir lloc cap a les 22.45 hores i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar els responsables, que van fugir immediatament després dels trets.
Quan els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van arribar al lloc dels fets, el noi encara era viu, però presentava ferides molt greus per arma de foc. Malgrat els intents per reanimar-lo, els sanitaris no van poder salvar-li la vida.
Els agressors van fugir després del tiroteig
Segons les primeres informacions, el jove es trobava amb dues persones més quan un grup d'entre quatre i cinc individus els va atacar a trets. Després del crim, els sospitosos van fugir abans de l'arribada dels serveis d'emergència.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i està recopilant proves i testimonis per esclarir què va passar i identificar els autors.
Una de les hipòtesis apunta a un conflicte entre grups juvenils
De moment, la policia manté totes les línies d'investigació obertes. Tot i això, les primeres hipòtesis apunten que el crim podria estar relacionat amb un enfrontament entre grups juvenils. Els investigadors, però, insisteixen que aquesta possibilitat encara s'haurà de confirmar durant la investigació.
Els Mossos continuen buscant els responsables del tiroteig, mentre el jutjat que instrueix el cas ha decretat el secret de les actuacions.
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