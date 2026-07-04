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Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona

La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions

Un agent dels Mossos al Parc de la Pegaso

Un agent dels Mossos al Parc de la Pegaso / ACN

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ACN

Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.

Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir.

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El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.

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