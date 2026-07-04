Detenen un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona
La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions
ACN
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la nit d’aquest dijous. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d’actuacions.
Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir.
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l’intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una “acció directa” contra la víctima.
- L’incendi de la Bisbal entra a les Gavarres i obliga a ampliar el confinament a nou municipis
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Tapiades les entrades del geriàtric de Girona per evitar ocupacions il·legals
- Crema sense control un incendi forestal a peu de les Gavarres a la Bisbal
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Els Mossos alerten d'aquesta estafa: Et buiden el compte bancari en un minut
- Els Bombers diuen que el foc de les Gavarres està 'fora de capacitat d'extinció
- Els experts coincideixen sobre les herències: 'Surt molt més a compte fer això