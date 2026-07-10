Un home trenca el nas a una nena de 13 anys en un hotel després d’una disputa per una gandula
Una baralla multitudinària a la piscina va deixar diversos ferits lleus, però cap dels implicats va presentar denúncia i no hi va haver detencions
Una disputa per una gandula va acabar en una baralla multitudinària a la piscina d’un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Els fets van tenir lloc el 25 de juny i van deixar diversos ferits lleus, entre els quals una turista britànica de 13 anys que va haver de ser traslladada a un centre hospitalari.
Segons les informacions publicades i els testimonis recollits pels mitjans, la menor s’hauria assegut en una gandula sense saber que una altra família l’estava utilitzant. El malentès va escalar ràpidament fins que un adult presumptament la va agredir a la cara. La noia va patir una fractura nasal i diverses contusions.
Una discussió que va acabar en una batalla campal
Les imatges difoses a les xarxes socials mostren una situació caòtica a la zona de la piscina, amb diverses persones intercanviant cops mentre altres hostes intentaven separar-les o apartar-ne els infants.
Alguns turistes van explicar que tot va començar quan la menor va ocupar per error una de les gandules. Segons aquests relats, un home s’hi hauria acostat i l’hauria colpejat sense que hi hagués una discussió prèvia. Quan altres persones van intentar intervenir, la disputa va derivar en una baralla multitudinària.
Els crits, el soroll de vidres trencats i la confusió van provocar moments de pànic entre els clients. Diverses famílies van fer sortir ràpidament els fills de la piscina i es van refugiar a les habitacions mentre el personal de l’establiment avisava els serveis d’emergències.
La menor va ser atesa amb el nas ensangonat i diverses lesions a la cara. Algunes informacions apunten que va patir una fractura nasal, tot i que les fonts policials consultades per mitjans catalans només han confirmat l’existència de ferits de caràcter lleu.
Els Mossos i la Policia Local van anar fins a l’hotel
La Policia Local de Santa Susanna i els Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins a l’establiment després de rebre l’avís del personal. Fonts policials han confirmat que els agents van intervenir per posar fi a la baralla i identificar els implicats.
Alguns testimonis citats per la premsa britànica van acusar els agents de no haver actuat amb prou contundència. Aquesta versió, però, no coincideix amb la informació facilitada per fonts policials, que asseguren que els dos cossos van acudir al lloc dels fets i van intervenir en l’incident.
Finalment, ningú no va presentar denúncia per l’agressió ni per la baralla. Com que els implicats no van voler emprendre accions legals i les lesions constatades eren lleus, no es va practicar cap detenció.
Que no hi hagi denúncia impedeix investigar l’agressió?
La decisió de la família de la menor de no denunciar ha causat sorpresa, especialment després de la difusió de les imatges. La lletrada Bea de Vicente va remarcar en declaracions televisives que resulta evident que una menor rep cops durant l’incident i va considerar sorprenent que no s’haguessin iniciat accions legals.
En determinats casos, les autoritats poden investigar una agressió encara que la víctima no presenti denúncia, sobretot quan afecta una persona menor d’edat. Tanmateix, l’actuació concreta depèn de la gravetat de les lesions, dels informes mèdics, de les diligències policials i de la possible intervenció de la Fiscalia.
La família britànica va ser traslladada posteriorment a un altre allotjament. Alguns clients també van criticar la gestió de l’hotel i van reclamar explicacions sobre les mesures de seguretat adoptades. L’establiment, per la seva banda, ha sostingut que el personal va actuar immediatament i va aplicar els protocols previstos.
Una discussió aparentment menor per una gandula va acabar així amb una adolescent hospitalitzada, diversos ferits i unes imatges de gran violència circulant per les xarxes. Tot i la gravetat de l’escena, la falta de denúncies va fer que l’actuació policial acabés sense arrestos.
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