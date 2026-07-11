Una col·lisió entre tres vehicles deixa un ferit lleu a Viladamat
L’accident ha tingut lloc a la GI-623 i ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers
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Una col·lisió entre tres vehicles ha deixat aquest dissabte una persona ferida lleu a Viladamat. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 11.37 hores per un accident a la carretera GI-623, a l’altura del punt quilomètric 16.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers i dues del SEM, entre les quals, un helicòpter. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha atès dues persones, una dona de 26 anys en estat lleu i una de 50 anys en estat menys greu.
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