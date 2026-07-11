Un incendi calcina completament el garatge d’una casa de Torroella de Montgrí
El fum ha afectat l’interior de l’habitatge, però no hi ha hagut cap persona ferida
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Un incendi ha cremat completament aquest dissabte a la matinada el garatge d’una casa situada a la carretera de Torroella, a Torroella de Montgrí. Els Bombers han rebut l’avís a les 5.51 hores a través del telèfon d’emergències 112.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han treballat en les tasques d’extinció. Les flames han afectat totalment el garatge, mentre que el fum s’ha estès per l’interior de l’habitatge.
El foc s'ha donat per controlat a les 6:47 del matí.
Segons han informat els Bombers, cap persona ha resultat ferida.
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