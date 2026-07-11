Tres ferits en una col·lisió entre dos cotxes a Olot, evacuats al Trueta
Un dels ocupants ha quedat atrapat dins del vehicle i els Bombers l’han hagut de rescatar
Tres persones han resultat ferides menys greus aquest dissabte en una col·lisió frontolateral entre dos turismes a l’N-260A, a Olot. L’accident s’ha produït a les 11.31 hores, a l’altura del punt quilomètric 86, i ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En un dels vehicles hi viatjava una sola persona, que ha quedat atrapada a l’interior i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers. En l’altre turisme hi anaven dos ocupants, que ja es trobaven fora del cotxe quan han arribat els equips d’emergències.
El SEM ha atès una dona de 55 anys i dos homes de 63 i 56 anys, tots tres en estat menys greu. Posteriorment, han estat traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona. Els Bombers també han fet tasques de neteja de la calçada i han retirat els vehicles del voral.
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