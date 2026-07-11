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Tres ferits en una col·lisió entre dos cotxes a Olot, evacuats al Trueta

Un dels ocupants ha quedat atrapat dins del vehicle i els Bombers l’han hagut de rescatar

Els equips d'emergència al lloc dels fets.

Els equips d'emergència al lloc dels fets. / Anti-Radars Garrotxa

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Meritxell Comas

Meritxell Comas

Olot

Tres persones han resultat ferides menys greus aquest dissabte en una col·lisió frontolateral entre dos turismes a l’N-260A, a Olot. L’accident s’ha produït a les 11.31 hores, a l’altura del punt quilomètric 86, i ha obligat a mobilitzar dues dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En un dels vehicles hi viatjava una sola persona, que ha quedat atrapada a l’interior i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers. En l’altre turisme hi anaven dos ocupants, que ja es trobaven fora del cotxe quan han arribat els equips d’emergències.

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El SEM ha atès una dona de 55 anys i dos homes de 63 i 56 anys, tots tres en estat menys greu. Posteriorment, han estat traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona. Els Bombers també han fet tasques de neteja de la calçada i han retirat els vehicles del voral.

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