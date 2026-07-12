Alerta policial per trobar ‘El Pantoja’: el perillós fugitiu que podria estar amagant-se amb una nova imatge
La Policia Nacional demana ajuda ciutadana per localitzar Jesús Heredia Heredia, pròfug des de fa més d’un any
La Policia Nacional ha llançat una crida urgent a la ciutadania per localitzar Jesús Heredia Heredia, conegut com ‘El Pantoja’, un dels fugitius més buscats d’Espanya. L’home, considerat un personatge clau dins del clan de narcotràfic de Los Pantoja, fa més d’un any que està fugit de la justícia després de no tornar a la presó en finalitzar un permís penitenciari.
‘El Pantoja’ era el líder del clan de Los Pantoja i estava condemnat a cinc anys de presó. En el moment de la seva fugida, l’any 2025, ja complia el seu tercer any d’empresonament. La seva activitat delictiva estava relacionada amb el narcotràfic, especialment amb l’entrada d’haixix per l’estret de Gibraltar.
Segons la informació policial, Jesús Heredia Heredia és un dels lloctinents d’Abdellah El Haj, conegut com el ‘Messi de l’haixix’, i acumula un ampli historial delictiu. Precisament per aquest perfil, la seva localització s’ha convertit en una prioritat per a les autoritats.
La fugida es va produir després que el delinqüent aprofités un permís penitenciari de cap de setmana. Un cop acabat el permís, no va tornar al centre penitenciari. Des d’aleshores, l’Audiència Provincial de Cadis manté activa una ordre de cerca i captura contra ell.
Ara, més d’un any després, ‘El Pantoja’ continua pròfug. Per això, la Policia Nacional ha difós una alerta pública a través de les seves xarxes socials i ha demanat ajuda per identificar-lo. Els agents adverteixen que el fugitiu podria haver modificat el seu aspecte físic de manera deliberada per evitar ser reconegut.
La clau per identificar-lo són els seus tatuatges. La Policia ha remarcat que aquest estiu alguns tatuatges “no poden passar desapercebuts” i ha mostrat diverses imatges del fugitiu. Entre els dissenys visibles n’hi ha tres de destacats, un dels quals inclou el seu propi nom: Jesús.
Els agents consideren que, amb les altes temperatures, el fugitiu podria portar roba més lleugera i deixar al descobert aquests tatuatges identificatius. Per això, demanen especial atenció en espais públics, zones de platja, piscines, àrees d’oci o llocs molt concorreguts.
La Policia també ha difós una imatge generada amb intel·ligència artificial que recrea quin podria ser l’aspecte actual de Jesús Heredia Heredia, tenint en compte que podria haver canviat el seu físic per esquivar la pressió policial.
En cas de veure una persona que pugui correspondre amb la descripció de ‘El Pantoja’, les autoritats demanen no acostar-s’hi, no intentar retenir-lo i no intervenir pel compte propi. La recomanació és actuar amb prudència, mantenir la distància i contactar immediatament amb la Policia Nacional.
Qualsevol informació pot comunicar-se trucant al 091 o escrivint al correu losmasbuscados@policia.es. La Policia insisteix que la col·laboració ciutadana pot ser decisiva per localitzar aquest fugitiu perillós i posar fi a una fugida que ja dura més d’un any.
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