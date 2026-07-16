Un mosso atura a trets un cotxe a l'Hospitalet després que el conductor hagi intentat envestir una patrulla per fugir
Els agents han detingut l'individu, un multireincident conegut a la zona al qual consten 19 antecedents
Un mosso d'esquadra ha aturat aquest dijous a la tarda a trets un cotxe després que el conductor hagi intentat envestir una patrulla per fugir, segons ha avançat 'Metrópoli abierta' i han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han tingut lloc cap a les quatre a l'avinguda Torrent Gornal. Després d'una persecució, el cotxe policial ha aconseguit barrar el pas al vehicle escàpol, i els agents han baixat per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor ha accelerat cap a ells, que eren a l'únic espai per on es podia escapar. Els agents han saltat per esquivar el cotxe i un dels policies ha disparat contra ell per aturar-lo, maniobra que ha aconseguit el seu objectiu. No hi ha hagut ferits en aquesta acció, afirmen els Mossos.
Tot plegat ha començat quan la patrulla ha detectat a l'avinguda Torrent Gornal de l'Hospitalet un vehicle conduït per una persona a la qual consten diversos delictes i els agents l'han volgut aturar per identificar-la. El conductor, però, ha fet cas omís dels avisos i ha fugit.
Els policies l'han intentat aturar i s'ha iniciat una persecució durant la qual l'individu ha conduït de forma temerària, segons el relat ofert pels Mossos. Finalment, els agents li han pogut barrar el pas amb el cotxe patrulla i han sortit del vehicle per intentar detenir l'individu, però ha estat aleshores quan el conductor ha accelerat cap a on eren ells, únic espai pel qual es podia escapar.
Els agents han saltat per evitar el cotxe i un dels policies ha tret l'arma i ha disparat entre dos i quatre trets per aturar-lo. Les bales han impactat en el cotxe i han aconseguit que s'aturés uns metres més enllà. Després els agents han pogut identificar i detenir l'home, un individu força conegut a l'Hospitalet al qual consten 19 antecedents policials per delictes de tipologia diversa.
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