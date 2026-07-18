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Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en 21 municipis i restringit l'accés a tres espais naturals

Els Agents Rurals també activen el nivell 3 en 177 municipis de 17 comarques aquest dissabte

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals / Agents Rurals

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ACN

Barcelona

El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.

Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.

Via: Regió7

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