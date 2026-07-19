Dispositiu de seguretat reforçat dels Mossos per a la final del Mundial i les celebracions a Barcelona i altres municipis
La policia catalana desplegarà unitats d’ordre públic i patrulles
Germán González
Els Mossos d’Esquadra han planificat un dispositiu especial per garantir la seguretat, la convivència i la normalitat tant durant la final del Mundial de futbol, disputada entre Espanya i l’Argentina, com en les possibles celebracions posteriors, sigui quina sigui la selecció que s’endugui la copa a Nova York. «Els agents han previst diferents escenaris operatius en funció del resultat final del partit», apunten fonts policials.
Per dur a terme aquest operatiu, els Mossos compten amb la col·laboració de les policies locals dels municipis on es retransmet el partit en directe. El dispositiu més ampli serà a Barcelona, on hi haurà diversos punts amb presència policial. L’Ajuntament instal·larà la pantalla gegant a les Corts, on es desplaçaran efectius de seguretat ciutadana i d’ordre públic —com l’ARRO i la Brigada Mòbil dels Mossos—, juntament amb unitats de la Guàrdia Urbana.
Agents de paisà contra els furts
La seva principal missió serà prevenir incidents durant el partit i després de la seva finalització, independentment del resultat. El dispositiu de seguretat també inclourà agents de paisà que hauran d’evitar delictes com els furts. La Guàrdia Urbana de Barcelona també prestarà una atenció especial a la venda ambulant.
Fonts policials expliquen que, en el cas de Barcelona, s’ha establert un «doble objectiu operatiu»: d’una banda, garantir la seguretat dels aficionats que segueixin el partit a la pantalla gegant instal·lada per l’Ajuntament; i, de l’altra, donar resposta a les possibles celebracions espontànies que es puguin produir posteriorment en diferents punts de la ciutat.
Per aquest motiu, els Mossos activaran un Centre de Coordinació Operativa regional «per assegurar el seguiment en temps real de l’esdeveniment i adaptar els recursos a l’evolució de la situació». En aquest sentit, es desplegaran efectius policials en altres punts de la ciutat.
Una de les dues aficions celebrarà la victòria. Tant si és l’espanyola, més nombrosa, com si és l’argentina, s’espera que es desplaci al centre de Barcelona per continuar la celebració. Per això, s’ubicaran efectius en punts molt concrets del centre, com la plaça d’Espanya, la plaça de Catalunya o l’Arc de Triomf, on hi haurà diverses furgonetes de les unitats d’ordre públic preparades per intervenir si és necessari.
Cal destacar que, fins ara, les celebracions després dels partits de semifinals disputats per Espanya i l’Argentina no han registrat incidents.
Colònia argentina a Castelldefels
Els Mossos també tenen previstos dispositius específics en ciutats de l’àrea metropolitana on s’instal·laran pantalles per seguir la final. Una d’elles serà la plaça de Teresa Claramunt de Castelldefels, en coordinació amb la policia local d’aquest municipi.
A Castelldefels hi ha una important colònia d’argentins i uruguaians, majoritàriament empresaris, que també es mobilitzaran per veure la final juntament amb l’afició espanyola. A més del partit, hi haurà música en directe a la plaça fins a les dues de la matinada.
La policia establirà un perímetre de seguretat, amb unitats d’ordre públic i patrulles de seguretat ciutadana, per intervenir en cas d’incidents o de llançament de pirotècnia que pugui comportar riscos per a la ciutadania.
Fonts policials han explicat que els agents permetran les celebracions en aquest punt, però no en altres zones del municipi, ja que dimarts passat, quan Espanya es va classificar per a la final, alguns aficionats que seguien el partit en aquesta plaça van protagonitzar petits actes vandàlics quan es van desplaçar cap a l’avinguda de la Constitució.
Dimarts passat, unes 4.000 persones es van concentrar a la plaça de Teresa Claramunt, i fonts policials van destacar el caràcter pacífic i familiar de l’esdeveniment.
També s’establiran dispositius policials en altres localitats on hi haurà pantalles gegants per seguir la final, com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Sabadell, entre d’altres.
En aquests punts s’espera una elevada concentració d’aficionats, principalment seguidors d’Espanya, en un ambient lúdic i festiu amb música. Es preveu l’assistència de famílies senceres i de molta gent jove per seguir el partit en directe.
Els Mossos d’Esquadra desplegaran unitats d’ordre públic juntament amb patrulles i policies locals a prop de les places o carrers on s’ubiquin les pantalles. En alguns municipis també es preveuen talls de trànsit per garantir tant la seguretat com les celebracions posteriors, que podrien ser especialment multitudinàries en cas de victòria d’Espanya.
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