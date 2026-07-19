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Un home de 76 anys mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries

La víctima s'ha desmaiat mentre es banyava i els socorristes no han pogut reanimar-lo

Arxiu ambulància del SEM

Arxiu ambulància del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

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ACN

Castelló d'Empúries

Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort a una platja de Castelló d'Empúries, segons ha informat Protecció Civil. L'avís l'han rebut a dos quarts de sis de la tarda d'aquest diumenge. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat, i els socorristes l'han tret de l'aigua. A més, s'hi han desplaçat tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. Tot i que s'han fet les maniobres de reanimació, no li han pogut salvar la vida. En el moment de l'incident, hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 13 les persones que han mort a les platges catalanes.

Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.

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També recomanen tenir especial cura amb els infants i no deixar-los sols en cap moment quan estiguin al mar o a prop de l'aigua; evitar estar massa estona al sol i mantenir-se ben hidratat, evitar banyar-se si no es troba bé o es nota cansament; respectar sempre el color de la bandera i les indicacions dels socorristes; i practicar les activitats aquàtiques en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.

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