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Un home intenta cremar la casa de la seva exparella i el seu fill menor a Tossa de Mar

Els Mossos busquen l'individu, que dos dies abans ja havia estat detingut per violència masclista

Una imagen de archivo de unas esposas de los Mossos

Una imagen de archivo de unas esposas de los Mossos / Mossos d'Esquadra

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ACN

Girona

Els Mossos d'Esquadra busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. Segons va avançar SER Catalunya i ha confirmat l'ACN, l'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. L'home es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit.

Posteriorment, s'hauria dirigit a la casa familiar, un immoble on la planta superior està destinada a l'habitatge dels propietaris i les plantes inferiors funcionen com a allotjament turístic. Segons els primers indicis de la investigació i diversos testimonis, l'home hauria provocat un incendi a la part superior de l'edifici. La zona destinada als clients no va patir danys importants, tot i que un matrimoni va haver de ser atès per inhalació de fum. Després dels fets, el sospitós hauria fugit de la urbanització en motocicleta per una zona boscosa. Diversos testimonis asseguren que anava vestit amb roba d'estil militar.

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Aquest mateix home havia estat detingut fa tres dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. Durant aquella intervenció, la policia li va intervenir dues armes d'aire comprimit. La investigació continua oberta i els Mossos i policies locals de la zona mantenen activat un dispositiu per localitzar el sospitós. Mentrestant, la dona i el menor es troben en un lloc segur.

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