Els Mossos alerten del "mètode de la sembra": el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
Els delinqüents aprofiten un moment de distracció del conductor per endur-se bosses, mòbils o carteres en només uns segons
Els aparcaments de supermercats i centres comercials són un dels escenaris preferits dels lladres especialitzats en robatoris per distracció. En molts casos no trenquen cap vidre ni utilitzen la força: només necessiten que el conductor aparti la mirada del vehicle durant uns instants.
Els Mossos d'Esquadra fa temps que alerten sobre aquesta modalitat, coneguda popularment com el "mètode de la sembra", una tècnica que també han advertit altres cossos policials europeus per l'augment dels casos registrats en zones comercials i àrees d'estacionament. L'objectiu és senzill: fer baixar la víctima del cotxe perquè un còmplice pugui robar els objectes de valor sense que se n'adoni.
Com funciona el "mètode de la sembra"?
El robatori acostuma a estar perfectament coordinat i hi participen, com a mínim, dues persones.
Els delinqüents observen els conductors quan acaben de fer la compra i esperen que entrin al vehicle. Sovint és en aquest moment quan moltes persones deixen la bossa de mà, la cartera, el telèfon mòbil o les claus sobre el seient del copilot mentre s'acaben de cordar el cinturó o organitzen les bosses.
Aleshores entra en joc l'engany.
La distracció de les monedes
Un dels lladres s'acosta al conductor i li diu que li han caigut unes monedes o algun altre objecte al costat d'una de les rodes del vehicle.
La víctima, convençuda que realment ha perdut diners, baixa del cotxe o s'inclina per comprovar-ho.
És en aquell instant quan el segon lladre, que s'ha mantingut ocult a l'altre costat del vehicle, obre silenciosament la porta del copilot i s'emporta tot el que troba a l'abast.
Quan el conductor torna a pujar al cotxe, els delinqüents ja han desaparegut.
Tot passa en menys d'un minut
Els especialistes en aquest tipus de robatoris actuen amb una gran rapidesa.
La maniobra pot durar menys de trenta segons i moltes víctimes no descobreixen que els han robat fins que arriben a casa o intenten utilitzar el telèfon, la cartera o les claus.
Els lladres acostumen a buscar objectes fàcils de vendre o d'utilitzar immediatament, com ara:
- telèfons mòbils;
- bosses de mà;
- carteres;
- ordinadors portàtils;
- documentació;
- claus de casa o del vehicle.
No només utilitzen monedes
Els experts recorden que les monedes són només una de les moltes excuses que fan servir.
En alguns casos alerten d'un suposat pneumàtic punxat, assenyalen un objecte sota el cotxe o asseguren que ha caigut alguna compra del maleter.
També poden utilitzar bosses, caixes de cartró o altres elements per obligar el conductor a baixar del vehicle.
L'estratègia sempre és la mateixa: crear una situació d'urgència perquè la víctima deixi el cotxe sense vigilar.
Els consells dels Mossos per evitar aquest robatori
Els Mossos d'Esquadra recomanen adoptar alguns hàbits senzills que redueixen molt el risc de ser víctima d'aquest tipus de furt.
Entre els principals consells hi ha:
- bloquejar les portes tan bon punt s'entra al vehicle;
- mantenir les finestres tancades o només lleugerament obertes;
- no deixar bosses, mòbils ni carteres a la vista;
- guardar els objectes de valor abans d'arribar a l'aparcament, i no un cop estacionat;
- desconfiar si una persona desconeguda intenta cridar l'atenció just després d'haver pujat al cotxe.
Aquestes recomanacions coincideixen amb les campanyes de prevenció que periòdicament difonen els Mossos per evitar robatoris per distracció.
Si algú t'avisa d'un problema, no actuïs impulsivament
Si una persona desconeguda assegura que has perdut alguna cosa o que el vehicle té un problema, és recomanable mantenir la calma.
Abans de baixar del cotxe, comprova que les portes continuïn bloquejades i observa l'entorn. Si detectes actituds sospitoses o diverses persones actuant de manera coordinada, és millor allunyar-te del lloc i avisar els serveis d'emergència.
En cas que ja s'hagi produït el robatori, cal trucar immediatament al 112, bloquejar les targetes bancàries i denunciar els fets als Mossos d'Esquadra aportant tota la informació possible sobre els autors i el vehicle que hagin utilitzat.
La millor protecció és no facilitar la distracció
Els robatoris amb el mètode de la sembra no depenen de la força ni de la violència, sinó de la capacitat dels delinqüents per aprofitar un moment de descuit.
Per això, els Mossos insisteixen que el gest més eficaç continua sent molt simple: tancar el vehicle, no deixar objectes de valor a la vista i desconfiar de qualsevol distracció inesperada quan s'acaba d'entrar al cotxe.
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