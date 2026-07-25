Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carles Ribasinversions Gironaaccident Sant Julià de Ramistortuga l'EstartitPau Cubarsíincendis forestals llampsFesta Major de Saltagenda Girona
instagramlinkedin

Dues persones ferides lleus per una intoxicació amb una planta al refugi d'Ulldeter, a Setcases

Els Bombers van mobilitzar cinc dotacions per rescatar quatre persones afectades i facilitar-ne el trasllat fins al SEM

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Núria León

Manresa

Dues persones van resultar ferides lleus aquest divendres a la nit després d'una intoxicació causada, presumptament, per la ingesta d'una planta coneguda com a torra blava al refugi d'Ulldeter, al terme municipal de Setcases.

L'avís de l'emergència es va rebre a les 22.12 hores. Quatre persones van resultar afectades per la intoxicació, que hauria estat provocada per una planta coneguda com a torra blava.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van efectuar les tasques de rescat i van traslladar els afectats des del refugi fins a un aparcament, on els esperaven els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Notícies relacionades

Segons les primeres informacions, dues de les quatre persones afectades van resultar ferides de caràcter lleu i van ser evacuades a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per rebre assistència mèdica.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents