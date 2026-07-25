Dues persones ferides lleus per una intoxicació amb una planta al refugi d'Ulldeter, a Setcases
Els Bombers van mobilitzar cinc dotacions per rescatar quatre persones afectades i facilitar-ne el trasllat fins al SEM
Núria León
Dues persones van resultar ferides lleus aquest divendres a la nit després d'una intoxicació causada, presumptament, per la ingesta d'una planta coneguda com a torra blava al refugi d'Ulldeter, al terme municipal de Setcases.
L'avís de l'emergència es va rebre a les 22.12 hores. Quatre persones van resultar afectades per la intoxicació, que hauria estat provocada per una planta coneguda com a torra blava.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van efectuar les tasques de rescat i van traslladar els afectats des del refugi fins a un aparcament, on els esperaven els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons les primeres informacions, dues de les quatre persones afectades van resultar ferides de caràcter lleu i van ser evacuades a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta per rebre assistència mèdica.
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