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Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori

La víctima, veí de Breda de 66 anys, no ha pogut ser reanimada malgrat la intervenció dels serveis d'emergència

Ambulàncies SEM

Ambulàncies SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

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Redacció

Un operari de 66 anys ha mort la matinada d'aquest dissabte després de patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a la línia de tren al seu pas per Sant Mori. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident laboral.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident cap a les 3.05 hores. Per causes que encara s'investiguen, un operari que treballava en tasques de manteniment de la catenària ha patit una descàrrega elèctrica.

Després de l'accident, un company de la víctima l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència han iniciat maniobres de reanimació. Malgrat la ràpida actuació dels sanitaris, que han utilitzat un desfibril·lador extern automàtic (DEA), no li han pogut salvar la vida.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La víctima tenia 66 anys i era veí de Breda, a la comarca de la Selva.

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Els Mossos d'Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en cas d'accidents laborals amb víctimes mortals.

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