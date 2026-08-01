Extingit un incendi de vegetació en uns camps abandonats de Vilademuls
El foc ha cremat uns 2.000 metres quadrats de terreny a la zona de la Granja d'en Falgars
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Núria León
Els Bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada un incendi de vegetació que ha afectat uns camps abandonats a la zona de la Granja d'en Falgars, al terme municipal de Vilademuls. El foc ha cremat una superfície aproximada de 2.000 metres quadrats i no ha provocat danys personals.
L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 4.19 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'incendi, de baixa intensitat, ha afectat uns camps abandonats i ha cremat una superfície d'uns 2.000 metres quadrats. Els Bombers han donat el foc per extingit a les 5.45 hores.
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