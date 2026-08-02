Mor ofegada una dona de 74 anys a la cala Maset de Sant Feliu de Guíxols
Ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny
ACN
Una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les 14.10 hores, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la cala Maset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona ha estat traslladada fins al punt de socors per una embarcació de Salvament Marítim, on efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li han practicat maniobres de reanimació, sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima, ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
El SEM ha mobilitzat tres unitats terrestres. En el moment dels fets hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat una patrulla, que s'ha fet càrrec de les diligències.
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