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Un home de 61 anys mor ofegat mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit

L’home es trobava en una embarcació i s’ha llançat a l’aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi

Vehicle dels Mossos d'Esquadra

Vehicle dels Mossos d'Esquadra / Arxiu ACN

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ACN

Barcelona

Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l’Estartit, a Torroella de Montgrí. L'avís al telèfon d'emergències 112 s’ha rebut a les 18.00 hores alertant d’una persona que estava surant a l’aigua mar endins. L’home es trobava en una embarcació i s’ha llançat a l’aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S’haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l’han pogut pujar a l’embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l’han traslladat al port de l’Estartit, on el SEM ha confirmat que la persona ja havia mort.

Fins al lloc dels fets el SEM hi ha desplaçat 1 helicòpter medicalitzat i 3 ambulàncies. Els Bombers han activat també dues dotacions terrestres, una de les quals la unitat conjunta Bombers-SEM. També s’ha alertat a Salvament Marítim i a la policia local.

Al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la Guardia Civil, que es fan càrrec de les diligències.

En el moment de l’incident hi havia servei de vigilància i bandera verda en aquesta platja.

Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.

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