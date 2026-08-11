L'"engany" de la 'Mestra Meiga': la santera acusada d'estafar 11.000 euros a un empresari amb "rituals d'amor"
Un home denuncia que la dona el va convèncer que podia solucionar els problemes psicològics de la seva parella i aconseguir que tornés amb ell
Vanesa Lozano
Es fa dir ‘Mestra Meiga’ i ‘Mestra Marie’ a la seva pàgina web, on assegura que pot solucionar «casos difícils» de parella i es descriu com a «experta en rituals d’alta potència, de retorn, lligams d’amor i unions eternes». Afirma que durant més de 15 anys ha ajudat «dones i homes a recuperar la persona estimada, segellar la seva relació i evitar la traïció». Però la Guàrdia Civil ja ha rebut dues denúncies contra ella per un presumpte delicte d’estafa, segons ha pogut saber el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
Una d’aquestes denúncies la va presentar, el passat 1 de juliol, un empresari canari d’una trentena d’anys que assegura que la santera li ha estafat gairebé 11.000 euros en tot just dos mesos i mig.
En la seva denúncia, recollida per la Unitat de Ciberdelinqüència de l’Institut Armat i a la qual ha tingut accés aquest mitjà, l’home explica que va conèixer la santera el passat 18 d’abril a través d’internet. Acabava de trencar la relació amb la seva xicota, que a més patia en aquell moment un «problema psicològic», de manera que el jove estava «desesperat» per ajudar-la i volia tornar amb ella. Va buscar assessorament a la xarxa i va acabar caient en mans de ‘Mestra Meiga’, que, segons li va dir, vivia a Granadina de Abona, a Tenerife.
«Encanteris i bruixeria poderosa»
Per un preu mòdic i gràcies a les seves habilitats per a la «màgia blanca» i la «bruixeria poderosa», la santera ofereix ajuda al seu web per solucionar gairebé qualsevol problema sentimental amb «rituals de lluna plena», «neteges energètiques per eliminar bloquejos, enveges o males energies que separen», «endolciments amorosos perquè pensi en tu amb tendresa, afecte i ganes de tornar» i «encanteris d’atracció i seducció, ideals per conquistar o recuperar el desig perdut».
La dona va demanar a l’empresari canari «60 euros» per fer un primer ritual, segons consta a la denúncia. Li va dir que amb aquests diners pagaria les «espelmes santeritzades» d’una botiga esotèrica que necessitava per fer el seu «treball energètic», amb el qual podria «solucionar els problemes de la seva xicota» i aconseguir que tornessin a estar junts.
Vídeo amb el ritual de santeria
L’home va pagar mitjançant una transferència bancària i va rebre un vídeo amb el suposat ritual fet per la dona, en què es veuen diverses figures vinculades a la santeria al costat d’una fotografia de l’empresari amb la seva xicota que ell mateix li havia enviat.
Després d’aquell primer «treball energètic», segons relata el jove davant la Guàrdia Civil, la santera li va anar demanant «cada vegada més diners i en quantitats cada cop més elevades», que l’empresari li va donar convençut que es destinaven a comprar «objectes esotèrics» i a sufragar el «tractament» que ‘Mestra Meiga’ havia iniciat per ajudar-lo.
L’home denuncia que aquests productes «no em van arribar mai» i que, dos mesos i mig després del primer contacte amb la santera, amb gairebé 11.000 euros menys al compte bancari, tampoc no havia vist cap resultat ni cap canvi en la seva xicota ni en la seva relació de parella.
Amenaces
Es va adonar que havia estat víctima d’una presumpta estafa. Però quan va ser conscient de l’«engany», ‘Mestra Meiga’ ja tenia dades íntimes i informació personal de l’empresari i de la seva parella i, segons assegura l’home en la denúncia presentada davant la Guàrdia Civil, va començar a «fer-li xantatge» i a «amenaçar-lo» perquè continués fent transferències de diners.
Aclaparat, l’empresari va buscar informació a la xarxa i va trobar respostes a l’Associació de Víctimes de Santeria. La seva presidenta, Victoria Vélez de Guevara, el va assessorar i el va ajudar a presentar una denúncia contra la santera.
«S’ha obert un portal»
«Com altres víctimes, aquest home va arribar a nosaltres amb por. Ens va explicar que rebia trucades d’aquesta santera a qualsevol hora del dia i de la nit, pressionant-lo i assetjant-lo perquè continués donant-li diners. ‘Mestra Meiga’ li havia arribat a explicar que amb els seus rituals havia obert un suposat portal que després ella no podia tancar, i que els esperits li havien comunicat que havia de continuar fent rituals fins que aconseguís tancar-lo, per evitar que a la seva parella o a ell els passés alguna cosa. De fet, quan ell es va negar a donar-li més diners, ella va arribar a dir-li que, si no continuava pagant-li, ell i la seva nòvia emmalaltirien», explica Vélez de Guevara.
Després d’atendre dues persones afectades per les pràctiques d’aquesta santera, la presidenta de l’associació també va presentar el mes passat una denúncia per estafa contra ella davant la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid.
Canàries i Astúries
«Ni tan sols dona informació clara i veraç sobre el lloc des d’on practica els suposats rituals. De vegades diu que treballa des de Canàries i altres vegades assegura que viu a La Fresneda, al concejo asturià de Siero», adverteix Vélez de Guevara.
Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb la santera denunciada per recollir la seva versió, sense obtenir resposta. El web en què ofereix els seus serveis continua actiu i visible a la xarxa, però la dona ha desactivat l’opció de contactar-hi a través de WhatsApp.
Persuasió coercitiva
La presidenta de l’Associació de Víctimes de Santeria recorda que aquests casos són cada vegada més freqüents a Espanya: «Sempre hi ha persones disposades a utilitzar les teves creences per, mitjançant la persuasió coercitiva, la por i la manipulació emocional, explotar-te econòmicament fins al límit, sense tenir en compte les greus conseqüències que aquesta situació pot tenir sobre la teva vida».
Vélez de Guevara recalca que «quan una persona es troba en un moment de vulnerabilitat i algú utilitza la seva por per aconseguir nous pagaments, és important que demani ajuda i no afronti el problema en solitud». Per això, explica, «des de l’associació acompanyem les persones afectades sense jutjar-les, respectant els seus temps i les seves circumstàncies. Oferim orientació i suport durant el procés, tant sobre com denunciar el seu cas com si busquen recursos d’ajuda psicològica i professionals especialitzats».
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Via: El Periódico
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