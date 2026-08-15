Detenen a Palamós un home per robar un cotxe, canviar-ne la matrícula i robar objectes de diversos vehicles
El lladre va robar el cotxe d'una empresa de lloguer a Barcelona, les plaques de matrícula a Sant Adrià de Besòs i el mossos l'enxampen a Palamós amb el cotxe ple d'objectes sostrets d'altres turismes
Redacció
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 35 anys a qui atribueixen quatre robatoris amb força a l’interior de vehicles i un furt, així com el robatori d’un turisme, el furt de dues matrícules i un delicte de falsificació de document públic. L’arrest es va fer entre els dies 10 i 11 d’agost a Palamós i la Bisbal d’Empordà.
La investigació va començar el matí del 10 d’agost, quan una empresa de lloguer de vehicles va alertar els Mossos que els havien sostret un turisme de la seva flota a Barcelona i que el sistema de geolocalització situava el vehicle a Palamós.
Agents de paisà de la comissaria de la Bisbal d’Empordà es van desplaçar fins a un aparcament públic del carrer Balmes, on van localitzar un vehicle del mateix model i color que el sostret. El cotxe, però, duia unes matrícules que no li corresponien i que constaven com a sostretes. En aquell moment estava estacionat i buit.
Hores més tard, els agents van interceptar un home que es dirigia cap al vehicle amb la intenció de marxar. Durant l’escorcoll, els Mossos hi van trobar nombrosos objectes i documentació a nom de terceres persones, entre els quals diverses targetes de crèdit, ulleres de sol i graduades d’alta gamma, moneders, un ordinador portàtil, un telèfon mòbil, bosses de mà i perfums.
L’home va assegurar que tots els objectes eren seus, però no va poder acreditar-ne la procedència. Davant d’aquesta situació, els agents el van detenir.
L’endemà, ja a comissaria, els investigadors van poder relacionar el detingut amb cinc delictes contra el patrimoni més. Concretament, li atribueixen un furt a l’interior d’un vehicle i quatre robatoris amb força, tres dels quals haurien estat comesos a Platja d’Aro. Segons els Mossos, els objectes recuperats a l’interior del cotxe sostret procedirien d’aquests robatoris. També hi van localitzar la clau d’un vehicle, que ja ha estat retornada al seu propietari.
Les indagacions policials van permetre determinar també que, entre els dies 7 i 8 d’agost, l’home hauria robat el vehicle de l’empresa de lloguer mentre estava estacionat en un aparcament d’un centre comercial de Barcelona. Posteriorment, hauria sostret dues matrícules d’un altre turisme a Sant Adrià de Besòs i les hauria instal·lat al vehicle robat per ocultar-ne la identificació.
Per aquest motiu, els Mossos també li imputen un delicte de falsificació de document públic, ja que circulava amb unes plaques de matrícula que constaven com a sostretes.
El detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial el 12 d’agost davant del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
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