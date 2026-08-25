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Desallotgen de forma preventiva una primera línia d’habitatges de Torre Baró per l’incendi de Collserola

Una quarantena de dotacions, sis aèries, treballen contra el foc, que afecta 25 hectàrees de terreny forestal

Incendi a Collserola, des de Canyelles

Incendi a Collserola, des de Canyelles / Bernat Vilaró / ACN / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

Els equips d’emergències desallotgen de forma preventiva una primera línia d’habitatge de Torre Baró per l’incendi de Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví, que fan frontera amb zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges ES-Alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc de Collserola, que afecta per ara unes 25 hectàrees de terreny forestal del parc. L’incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre de la carretera Alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Hi treballen 19 dotacions terrestres i sis aèries dels Bombers de la Generalitat i 14 dotacions terrestres dels de Barcelona. El foc s'ha declarat cap a les 15.20, en una zona de matolls.

L’incendi ascendeix per un turó i es treballa sobretot al flanc dret. Protecció Civil ha hagut d’enviar un segon ES-Alert per reiterar l’ordre de confinament i demanar a la població que no s’apropi a la zona.

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d’Actuació Municipal en fase d'alerta. Efectius de la Guàrdia Urbana s’han desplaçat immediatament al lloc dels fets per assegurar el perímetre i regular la mobilitat. Paral·lelament, s’ha emès un avís preventiu a tots els municipis limítrofs amb el parc natural per mantenir la màxima coordinació institucional. S'està col·laborant activament amb les policies locals de Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès.

En concret, la Guàrdia Urbana efectua talls de trànsit a les carretes d'Horta a Cerdanyola, la del Cementiri de Collserola i la d'Alta de les Roquetes, segons l'Ajuntament. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 380 trucades avisant de l'incendi.

Per motius de seguretat, Rodalies ha informat que els trens de la línia R4 no efectuaran parada a l'estació de Torre Baró fins que la situació quedi normalitzada.

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Protecció Civil ha activat el pla Infocat en fase d'alerta. A més, com que l’incendi es troba en una zona d’alt risc per la Pesta Porcina Africana, els Agents Rurals han activat protocols de bioseguretat i han desplegat equips de desinfecció per als vehicles i els equips dels serveis d’emergència.

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