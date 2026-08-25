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Tràfic de drogues

Nou mètode per ‘passar’ cocaïna a Barcelona: amagar-la en un fullet publicitari

La Guàrdia Urbana deté un sospitós per tràfic de drogues

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La Guàrdia Urbana descobreix un nou mètode de ‘passar’ cocaïna: amagar la droga en un fullet publicitari

La Guàrdia Urbana descobreix un nou mètode de ‘passar’ cocaïna: amagar la droga en un fullet publicitari / VÍDEO: GUARDIA URBANA

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Germán González

Barcelona

Fins ara els camells entregaven les dosis de droga tan dissimuladament com podien per evitar ser detectats. No debades, passar desapercebut és fonamental en aquest negoci. Per això, els traficants sempre se les enginyen per trobar noves maneres de fer aquests intercanvis amb total seguretat i garantir que els clients quedin satisfets.

No deixa de ser una bona publicitat que podria anar estampada en fullets promocionals. Precisament, els mateixos que els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van descobrir que s’utilitzaven per entregar clandestinament aquestes substàncies.

Aquest dilluns una patrulla de paisà del districte de Gràcia va detectar un intercanvi sospitós entre dos homes al carrer de la Garrotxa. Un d’ells havia donat a l’altre un fullet publicitari i dins, els agents van trobar oculta una dosi de cocaïna.

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Després d’identificar comprador i venedor, els agents van detenir aquest últim per un delicte contra la salut pública, en concret per tràfic de drogues. La Guàrdia Urbana remarca que el mètode d’ocultació de la droga és «especialment singular», al ser dins d’un fullet com els que es reparteixen diàriament a la ciutat. Potser del pròxim no ens n’hauríem de desfer tan de pressa poc després d’agafar-lo.

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