Sis mesos colant-se als peatges sense pagar ni un euro: així va estafar 3.000 euros una família amb una peculiar tècnica
Un membre de la família aixecava la barrera del peatge amb la mà, hi passaven tres vehicles i després tornava a baixar-la
De la manera més senzilla possible, aixecant la barrera manualment, una família britànica va estar colant-se durant sis mesos als peatges francesos fins que aquest mes d’agost van ser interceptats a Saint-Maurice-Colombier, al departament de Doubs, a l’est de França.
«Arribaven amb tres vehicles. Una persona baixava del primer cotxe i, simplement, aixecava la barrera del peatge amb la mà. Els altres passaven, l’esperaven i després tornava a pujar al vehicle». Així descriu la maniobra la unitat de la Gendarmeria francesa encarregada del cas, que feia diversos mesos que els seguia la pista. Aquest grup de tres vehicles, els ocupants dels quals van resultar ser familiars, feia temps que estava en el punt de mira de l’empresa gestora de les autopistes franceses, APRR.
Finalment, el dissabte 8 d’agost, les càmeres de l’autopista van detectar una nova maniobra a l’A36, a prop de Belfort. La concessionària va alertar la policia i una patrulla que es trobava a prop va poder posar en marxa un dispositiu de control al peatge següent.
Al peatge de Saint-Maurice-Colombier, al Doubs, cap a les 13 hores, els tres cotxes buscats van ser aturats i els seus ocupants van ser interceptats immediatament després. «Es tracta de persones de nacionalitat anglesa», va precisar la gendarmeria.
3.000 euros per perjudicis
Després de reconèixer els fets, es va acordar que la família haurà d’abonar a l’empresa gestora l’import dels perjudicis ocasionats, una suma de 3.000 euros. No es contempla cap acció judicial.
La policia francesa explica que s’enfronten a aquest tipus de situacions «diàriament». «Hi ha diverses tècniques: la manual, com en aquest cas. Però també tenim persones que col·loquen matrícules falses o d’altres que directament forcen les barreres amb el seu vehicle».
«Els defraudadors acostumen a passar a hores atípiques, per peatges menys vigilats. En aquesta ocasió vam tenir la sort de comptar amb una patrulla que no era gaire lluny», afegeixen.
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